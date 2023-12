Saladusega kaetud Viljandi toetusraha jagamine – kas demokraatia võit või hoop sellele?

Volikogu opositsiooniliikme Helir-Valdor Seedri (vasakul) soovile saada toetusraha üle otsustajate isiklike hinnangutega tabelid vastas linnavõim nende tabelite salastamisega. Abilinnapea Tonio Tamra sõnul tagab see demokraatliku ja ausa rahajagamise.

Kui jagada ligi 400 000 eurot Viljandi linna raha ühingute vahel nii, et selle üle otsustajate isiklikud hinnangud saaksid avalikuks, oleks see abilinnapea arvates ebademokraatlik. Opositsioonijuht on aga kardinaalselt vastupidisel arvamusel.