Vennaskond esitleb albumit

"Viljandi on Vennaskonnale alati eriline olnud – Tõnu Trubetsky esimeses luulekogus on "Sakala hümn" ning Vennaskonnas eri aegadel mänginud Mait Rebane on Viljandis sündinud ja kasvanud," rääkis Magnus Kampuse liige Arles Kangus.

Sel aastal juba teist korda Viljandis esinev Vennaskond tõenäoliselt pikemat tutvustamist ei vaja. Ühelt poolt on see võitlussalk, kelle missioon on kuulutada vabadust, rokki ja armastust. Teisalt on nad romantikud, kellele on unistused, fantaasiad ja ideaalid tähtsamad ümbritsevast reaalsusest.