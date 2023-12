Linnavolikogu esimees Helmen Kütt tänas Sakala keskusesse kutsutud laureaate, et nad on oma koduks valinud Viljandi. "Kaunis pole kaunis ilma nendeta, kes kauniks teevad," ütles ta ja lisas, et Sakala keskusesse kutsutud on teistele eeskujuks ja omamoodi hea nakkuse kandjad, sest kui tänaval on keegi oma kodu ümbruse ilusaks teinud, siis püüavad naabrid sedasama või veel paremini.