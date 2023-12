Mulgid ägasid sel nädalal elektrikatkestuste küüsis

«Me saaks aru, kui oleks torm või mingid äärmuslikud ilmaolud, aga õhk vaevalt liigub,» ütles Mulgi vallavanem Imre Jugomäe. Ta oli nädala jooksul vestelnud pimedusse jäetud elanikega, aga voolu tagasituleku kohta ei osanud midagi öelda, sest elektrivõrgul pole vallaga pistmist. «Püüan ühendust saada meie suurkliendihalduriga, et ehk saab tema käest midagi teada,» lisas vallajuht.

Jugomäe sõnul joonistuvad selgelt välja piirkonnad, kus iga ilmamuutuse järel elekter kaob. «Tahaks ikkagi Elektrilevilt teada saada, et miks see nii on ja mida saaks ette võtta.»