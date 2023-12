Mis on kõige suurem õnn?

MÖÖDUNUD laupäeva hommikul oli üks neist hetkedest, mil mu süda täitus suure tänutundega, et mulle on antud võimalus sündida siia maailma, elada kõrge vanuseni ning saada palju lapsi, lapselapsi ja lapselapselapsi. Et mulle on heldelt antud häid sõpru ja tuttavaid.