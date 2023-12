Juhtkiri ⟩ Vaataks üle kõik mänguväljakud?

Jah, loomulikult ei ole võimalik õnnetusi lõplikult ära hoida, aga ega keegi seda ju taotlegi. Tõepoolest võivad lapsed ka koduaias õunapuu otsast alla pudeneda ja suve kipsis jalaga veeta ning õnnetuid kukkumisi tuleb ette ka moodsatel mänguväljakutel. Aga see ei tähenda, et me ei võiks ohukohtadele tähelepanu pöörata ning võimaluste piires ohtlikke olukordi vältida. Seda enam et algatuse eesmärk on ju see, et omavalitsused võtaks korraks aja maha ning mõtleks hoolega oma mänguväljakutele ja nende seisukorrale.