Sel hooajal on Viljandi HC ja Põlva Serviti omavahel Eesti meistriliigas kahel korral mänginud ning seis on nii-öelda viigis – 1:1.

Nagu ütles Viljandi HC peatreener Marko Koks, selgub laupäeval, kui suur on Serviti eelis tänu sellele, et ta sai kolmapäeval ühe mängu ette teha. «Kindlus tuleb ju ikka võistlemisest ning meil on paus juba pikaks veninud,» nentis ta. «Karikas on kõik ühes päevas kinni. Tuleb maksimaalse keskendumisega peale minna ning alles platsil saame teada, kellel satub parem minek olema.»