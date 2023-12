Folkista liikmetest vanim on 16-aastane Ainar Arula, kes on üks bändi eestvedajaid ning laulja ja lõõtsamees. Teine eestvedaja on 13-aastane viiulimängija ja laulja Isabel Palu. Noorim liige on viieaastane Dione-Lisee Palu, kes mängis algul ema valmistatud munapillil, aga on nüüdseks alustanud ka viiulimängu. Peale nende on bändis veel Raahel Maria Õitspuu ja Marii Kalberg.