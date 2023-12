Mõnel pool on maas suur punane loik, mis on lumega segunenud ja külmunud.

Viljandi vanalinna tänavatel kõndides võis maas näha erineva suurusega vereloike. Mõned neist olid väga suured, mõnes kohas olid lumel peened nired ja mõnel pool väiksed tilgad. Politseile anti neljapäeva õhtul teada, et tegemist on ikkagi verega, aga see on pärit koeralt, kes on haigestunud kuseteedega seotud haigusesse.