Mõnel pool on maas suur punane loik, mis on lumega segunenud ja külmunud.

Viljandi vanalinna tänavatel kõndides jääb mitmel pool mulje, justkui oleks neid mõni aeg varem läbinud suure verejooksuga inimene. Kohati on maas suured lumega segunenud pruunikaspunased loigud. Keeruline on arvata, kas tegu on vere või värviga.