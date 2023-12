Professorid esitlevad ajalooraamatut

Raamatu "Rajoonide aeg 1950–1962" eriesitlus on 9. detsembril algusega kell 13 Abja kultuurimajas. Mati Laur on sealt pärit ning hoone on raamatu temaatikaga seotud.



Raamatu tutvustuses on öeldud, et autoritel on seda eestlastele nii traagilist aega õnnestunud peegeldada täpselt õiges võtmes. Naer läbi pisarate või pisarad läbi naeru – mine võta kinni! Kas toonased rajoonilehtede ajakirjanikud olid lootusetud naivistid või näeme siin hoopiski halvasti varjatud dovlatovlikku pilget? Lugegem ja targemaks saame igal juhul!



Kõik Eesti NSV hilisstalinistlikud ja varahruštšovlikud väikerajoonid Orissaarest Vastseliinani ja Lihulast Väike-Maarjani saavad tutvustatud ja ilmestatud tollaste mustvalgete fotodega täisverelisest nõukogude elust, olgu selleks siis kartuliistutamine ruutpesiti või Tsiistresse jõudnud esimene liinibuss.



Spioonide kartuses veidi nihkesse seatud Eesti NSV kaart 1955. aastast on avaldatud originaalkujul. Lisaks saame teada, miks selline haldusjaotus üldse tekitati ja miks see nii kiiresti läbi põrus. Nüüdisaegsed värvifotod aga on tõendiks, et rajoonide aeg pole meid tänini päriselt lahti lasknud.