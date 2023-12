Sakala maleva liige pälvis Noorte Kotkaste kõrgeima järgu

Nagu seisab Kaitseliidu pressiteates, on Reimo Jürjo Sakala maleva noorkotkas olnud alates 2015. aastast. "Reimo pühendumus ja juhtimisoskused on olnud silmapaistvad. Ta on näidanud üles erakordset oskust ja tugevust väljaõppe korraldamisel, aidates kaasa noorte kaasamisele organisatsioonis."

Jürjo I järgu lõputöö teema oligi noorte kaasamine juhtimisse Kaitseliidu noorteorganisatsioonides. Selles töös toob ta välja, kuidas on Kaitseliidu noorteorganisatsioonid viimaste aastate jooksul suurendanud oma panust noorte kaasamisel juhtimisse ja otsustusprotsessi.

Reimo Jürjo on Sakala maleva esindaja üle Eesti. Ta korraldab maleva noortekogu esimehena noorte aktiivgrupi tegevust ning leiab võimalust kaasa rääkida ka teistes malevates noorliikmete kaasamise, väljaõppe ja arenguvõimaluste teemal. Ta on eeskujuks kõigile organisatsiooni noortele, näidates, mida on võimalik saavutada pühendumise, kire ja meeskonnatööga.

Jürjole on määratud järgmised erialamärgid: seadusetundja, kodumaatundja, matkaja, laagrikorraldaja, luuraja, arvutikasutaja, pioneer, ajakirjanik, kalamees. Samuti on ta edukas noorte omaalgatuslike projektide kirjutaja, on korraldamisel võtnud vastutavaid rolle nii maleva kui ka üle-eestilisel tasandil.

Hiljuti pälvis Reimo Jürjo kaitseminister Hanno Pevkurilt kaitseministeeriumi hõberinnamärgi olulise panuse eest Noorte Kotkaste Sakala maleva noortekogu töö edendamisel.

Järgu üleandmine on 10. detsembril kell 13 Paistu rahvamajas algaval teise advendiküünla süütamise üritusel, mille juhatab sisse jutuvestja Piret Päär ning kus segakoor Üits Viis esitab jõululaule. Üritusel antakse Noortele Kotkastele üle neile määratud järgud ning võetakse Sakala malevasse vastu uusi liikmeid.