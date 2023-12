Siiski tundub, et see on tõsi. Tasapisi poeb külm ligi, kerge tuul kiigutab oksi ja mõnelt neist pudeneb ivake lund. Taevas on pilves, kuid samas paistab päike. Puu ringutab – kostab käginat, siis üksik plaksatus. Suurt muud kuulda polegi, kui, siis su enda mõtted.