Juhtkiri ⟩ Küsimärgid õhus

Kogu seda juhtumit iseloomustab nending «Ega me täpselt tea». Ehk peitubki loo kõige õpetlikum iva selles, et ka eraettevõttes ei maksa asju ajada suuliselt ning jääda lootma, et teine mõistab sind poolelt sõnalt. Aga omavalitsuste ja teiste avaliku sektori asutuste töö peab olema lausa joonlauaga mõõdetavalt sirge. Tagantjärele tõestatav ning igati seaduskuulekas.