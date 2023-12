Kristjan Lust rääkis, et nagu mõni maja edasi oleva turvakaamera salvestiselt oli selgunud, olid kelgud ära veetud kell pool kolm öösel. "Oli näha, et mingi punase jopega naine läks, kelk kaenlas."

Et ukrainlased ise eesti keelt hästi ei oska, otsustas Lust neid aidata ning jagas Facebooki postitust, lootes, et ehk õnnestub lastel kelgud seeläbi siiski tagasi saada. "Võtsin postituse küll varsti maha, sest seal läks väga ukrainlastevastaseks laadaks," ütles Lust. "Ma kirjutasin ekstra selle mõttega, et südametunnistusele rõhuda – Ukraina lastel ei ole niigi kõige lihtsam ja neil pole palju asju, et äkki ikka tuuakse tagasi, aga see oli muidugi õhkõrn lootus."