Nüüd lükkas asja arutanud riigikogu keskkonnakomisjon tarvastulaste pöördumise ühel häälel tagasi. Põhjuseid kaks: esiteks leidis keskkonnakomisjon, et tegu ei ole keskkonna-, vaid pigem omandiõiguse küsimusega. Teine ja märksa mõjusam põhjus oli see, et paisu likvideerimise kohta on kohus otsuse teinud ning võimude lahususe printsiibist juhindudes ei ole seadusandjal võimalik jõustunud kohtuotsusest kõrvale kalduda.