Heimtali muuseum kandideerib kõige kogukonnasõbralikuma muuseumi tiitlile

Muinsuskaitseameti kinnitusel laekus tänavu konkursile 87 taotlust üle Eesti. "On rõõmustav näha, et taotluste arv on pärast pandeemia vapustusi taas tõusuteel, konkurents on endiselt tugev, projektid põnevad ja professionaalselt teostatud," rääkis muinsuskaitseameti muuseumi- ja kunstipärandi osakonna juhataja Janika Turu. "Teemad, millega muuseumid tegelevad, peegeldavad hästi meie täanpäeva olemust: inimsõbralik, aga digitaalne, kogukondlik, aga globaalne, minevikku hoidev, aga uuenduslik. Meie muuseumid on kahtlemata maailmatasemel ja haaravad kaasa nii suuri kui ka väikseid muuseumisõpru."