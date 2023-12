Et päästa veebruaris kolmeaastaseks saava Kevin-Sanderi elu, kogub Tartu ülikooli kliinikumi lastefond 300 000 eurot maksva ravimi ostmiseks annetusi, sest nii lapse vanematel, ravimitootjal kui fondil on teadmine, et lubadustest hoolimata tervisekassa ülikallist arstimit kinni ei maksa. Pärast Sakala esitatud päringuid selgus, et maksab küll, kui valitsus formaalsena tunduva otsuse detsembri keskel kinnitab.