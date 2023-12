Juhtkiri ⟩ Kas ettevõtja tunneb end hinnatuna või mitte?

Jutud ettevõtluskeskkonna raskustest on eriti toiduvaldkonnas küll õigustatud, aga jääb küsimärgi alla, kui palju sellest on paratamatus ja kui palju mitte. Sellest on talunikud ja toidutöösturid ammu rääkinud, et meie kaup pole võimeline konkureerima paljude teiste Euroopa riikide toodanguga, mille hinda hoiavad all sealne soosiv suhtumine omamaisesse ning helded dotatsioonid. Ning palju on räägitud ka sellest, et kui omamaine toidukasvatamine muutub liiga kalliks, siis oleme ühest küljest omamaisest toidust ilma, teisest küljest seisame silmitsi ohuga, et kui meile enam ei impordita, siis jääme kehva olukorda. Kust läheb aga piir, kust Eesti maksumaksja on nõus põllumajandusele peale maksma?