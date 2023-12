Repliik ⟩ Elektrikatkestused nagu Ukraina sõjas

See, mis on viimastel nädalatel toimunud suure osa Viljandimaa ja ka muu Eesti elanike koduse elektriga, on olnud väga kurb. Asjaolu, et esimeste suuremate lumesadude järel algasid korduvad mitmepäevased elektrikatkestused, on inimestele karm reaalsus. Praegune elu meenutab juba olukorda Ukrainas, kus elektritaristu pommi­tabamusi saab.