Kaubakettide hinnasõda teeb lehmapidajatele tuska

Coop teatas esmaspäeval, et viimase kahe aasta hinnatõusude tõttu on mitu jaeketti hakanud piima müüma odavamalt, kui seda sisse ostavad, ning nüüd otsustas ka tema sama teha ja langetas piimaliitri hinna klientidele 59 sendile. Piimatootjates tekitab olukord, et piim on letis odavam kui vesi, nördimust.