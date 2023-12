Enne jõule, mil palju pakke tellitakse, on ka kelmid hoo sisse saanud. Muu hulgas on saadetud sõnumeid tegevusjuhistega, kuidas pakk kätte saada, ka neile, kes pole pakki tellinudki.

Aeg enne jõule on kullerfirmadele töine. Seda aega kasutavad ära ka kelmid: politsei on saanud hulga teateid õngitsussõnumitest ja e-kirjadest, millega on püütud inimestelt raha välja petta.