VALMAR HAAVA ⟩ Üle 12 000 euro valla raha reservfondist nagu naksti!

Suurte emotsioonidega seotud paisjärve teema on pikalt vindunud. Tegelikkus on praegu see, et kohtuotsus on täitmiseks ja siin pole enam midagi teha. Kohus on otsustanud, et erakinnistu omandiõigust on rikutud, paisu alandades tuleb vett alla lasta ning kaotajal tuleb tasuda ka kohtukulud.