2018. aastal arvas ettevõtte asutaja ja üks omanikest Sverre Puustusmaa ajalehes Postimees lootusrikkalt, et viie aasta pärast on Tactical Foodpack Viljandimaa suurim tööandja. Veel aastapäevad tagasi plaaniti hommikusöökide ja snäkkide valmistamine Viljandisse jätta, ent nüüdsed kalkulatsioonid näitavad, et majanduslikult oleks see mõttetu. Kui kevadel tehas Männimäel suletakse, tähendab see 30 töölise koondamist.

Ent viie aasta jooksul on Eesti elus paljutki juhtunud. "Viimased kolm-neli aastat on valitsus teinud sellist poliitikat, et Eestis ei ole võimalik enam tootmisettevõttel tegutseda," ütles Sverre Puustusmaa. "Eesti põllumehel pole samuti mingit šanssi teiste Euroopa Liidu riikide põllumeestega konkureerida. Vahet pole, on see Poola, Saksamaa või Prantsusmaa farmer. See tähendab, et tegelikult ei suudaks me Eesti rahvast ära toita, kui oleks vaja ainult omal maal toodetuga hakkama saada."