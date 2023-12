MARKO SUURMÄGI ⟩ Kaubamaja veekeskuseks – väga tuttav täiesti uudne plaan

18 eskiisi (puuduvad need kolm, mis 2017. aasta arhitektuurikonkursil hindamisele ei pääsenud) ja seitse katset seda rajada. Seega oli üsna oodatav, et uudisele, mis rääkis Viljandi Tarbijate Ühistu (VTÜ) mõttest kaaluda peaaegu sada aastat kauplusena töötanud kaubamaja asemele veekeskuse või spaaga hotelli, tulid kommentaarid stiilis "Viljandi lühim anekdoot", "Jätke jama, tehke ükskord midagi!" ja "Lubage naerda". Oli ka neid, kes asusid analüüsima ja põhjendama, miks ei tohi veekeskus olla kesklinnas, ning seda alates parkimisest ja järveäärsest ilust kuni asjaoluni, et vesi voolab allamäge paremini kui ülesmäge.