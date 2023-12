Juhtkiri ⟩ Idarindel muutusteta

See, et meedia iga annetuse tegemist ei kajasta, ei tähenda mõistagi, et annetusi üldse ei tehtaks. Praeguseks peaks Viljandimaalt toidupakid kaasa võtnud Andres Karu olema Ukraina poole teel või juba kohalegi jõudnud ning loodame, et temal, tema sõpradel ja Ukraina droonioperaatoritel, kellele kaubik koos vajalikuga viiakse, on kõik hästi. Või noh, nii hästi, kui ühes Venemaaga sõdivas riigis olla saab.

Eriti liigutav on annetuste korjaja öeldu, et kõige rohkem kipuvad annetama need, kel endalgi vähe. Eks see ole ka mõistetav: meie kõige eakamad pensionärid mäletavad lapsepõlvest veel ise sõda ning need, kellel on vähe, oskavad ehk paremini ennast panna olukorda, kui pole mitte midagi.