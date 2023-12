Päästjate nädalavahetus Viljandimaal möödus teedelt puid eemaldades ja kalamehi manitsedes

Päästeameti kommunikatsioonijuht Marek Kiik tuletas meelde, et praegu kehtib siseveekogude jääle mineku keeld. Päästeameti hinnangul peab inimesele turvaline jää olema vähemalt 10 sentimeetri paksune. "Siiski hoiatame, et jääle minek on alati ohtlik, jääl liikuja peab sellega arvestama ning kasutama turvavarustust, mille hulgas on jäänaasklid." Nädalavahetusel patrullisid päästjad Kiige teatel veekogude ääres ja paari õnnetuse ennetamiseks kutsusid jäält ära keelust üle astunud kalamehed. "Tartu lähedal Kabina karjääris kutsuti kalameestele lisaks jäält ära ühe kalamehega kaasas olnud lapsed. Lastele jääle minekut innustavat eeskuju anda jääle mineku keelu ajal on äärmiselt vastutustundetu," nentis Kiik.