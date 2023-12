Sel õppeaastal alustas Kalmetu kool aga juba uue ja veelgi suurema ettevõtmisega "Jäta mulle tükike Maad". Nagu selgitas Mägi, on see rohetehnoloogia projekt, mis on keskendunud taastuvenergia uurimisele. "Millised on võimalused; kui mõttekas või mõttetu see on ja kuhu on suund Euroopal üldiselt. See ei ole aga ainult teooria, vaid selle juurde kuulub ka tugev praktika ja koostöö meie enda ettevõtetega."