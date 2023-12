Veerandsada aastat lastelaagrit mahutati raamatukaante vahele

«See ei ole lasteraamat, kuigi sobib lugeda nii suurtel kui väikestel. Nii nagu lastelaager ei olnud ainult lastele, vaid ka suurtele. See on justkui kauakestev videvikujutt pildis ja sõnas, mis meenutab 25 aastat kestnud ja loodetavasti jätkuvat lastelaagrit paljudele lastele,» rääkis Anu Raud. «Need kõik elu erinevad tahud, mis on muutunud praeguseks valuliselt aktuaalseks, olid meil juba 25 aastat tagasi lipukirjaks. Need on looduse ja metsa hoidmine ja kaitsmine, mõõdukas tarbimine, isetegemine ja koostöö ning paljude rakenduslike oskuste omandamine. Kõige selle juures on loomingulisus ja vaimuelu esimesel kohal.»