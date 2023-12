Aasta viimase uuslavastusena esietendub «Prints ja kerjus»

Nagu Ugala teates seisab, on lavastuse aluseks küll Mark Twaini maailmakuulus romaan «Prints ja kerjus», kuid Viljandis jõuab see vaatajate ette kui progressiivne rokkmuusikal. Twain mängis läbi mõtet, kuidas panna kõrgeima klassi esindaja kogema oma nahal kõiki neid jõhkrusi, mida 16. sajandi Inglismaa aadlikud oma alamatele pakkusid. Lavalugu on valatud laulude ja muusika abil progeroki kastmesse, mis on oma olemuselt jõuline, kuid samas meloodiline, pakkudes publikule pulsi muutusi ja kaasahaaravaid emotsioone.