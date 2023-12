Lähenevad jõulud tõid rahva kuuse ja küünla juurde

Linnavolikogu esimees Helmen Kütt soovis tervist ja aega, mida teistega jagada. Eriti just aega, mida annab ju lähedaste heaks leida. Linnapea Madis Timpson rääkis, et pimedal ajal süüdatud küünal on justkui lootuskiir. Ja lootust on sel raskel ajal vaja, lootus sureb viimasena. Ühtlasi soovitas ta mõelda Ukraina rahvale, kes võitleb ka meie võitlust.