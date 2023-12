Esimene variant on teada-tuntud alternatiivaja­lugu, milles esitatakse küsimusi nagu «Milline oleks maailm, kui Hitler poleks sündinud?», «Milline oleks maailm, kui Nõukogude Liidu nimelist jõledust poleks tekkinud ja Maramaa unistuste Viljandi oleks ellu viidud?». See võib lõbus olla. Märksa enam meeldivad mulle aga (enamasti sünged) tulevikunägemused, mis vaatavad meie praegust elu ning pikendavad selle nähtavaid ja aimatavaid jooni sajandite kaugusele tulevikku. No vat see on hõrk.