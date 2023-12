Elektrilevile on rikete kõrvaldamiseks ja võrgu hooldamiseks selle aasta eelarves ette nähtud 21,7 miljonit eurot. Et elektrivõrk on aga kehvas korras, ulatuvad Elektrilevi hooldus- ja remondikulud tänavu juba umbes 30 miljoni ja järgmisel aastal 40 miljoni euroni. Selle vahe katab Elektrilevi omavahenditest.

Samas on nii mõnigi viljandimaalane kurtnud, et kuigi istub elektrita, ei ole Elektrilevi katkestuste kaardil voolupuudust kirjaski. Näiteks Paistu endine vallavanem, Sultsi kandis elav Ene Saar oli teisipäeval püha viha täis. Saar rääkis Sakalale, et riketest teavitamine on läinud halvemaks. "Hoolimata Maru kaudu informeerimisest ei jõudnudki Sultsi esmaspäeval rikkekaardile," ütles ta nördinult.