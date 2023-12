LAAT ⟩ Perepesas saab oma seisma jäänud mänguasjad välja vahetada

Leluelu eestvedaja Katrin Paabo tuleb Tartust ning mõte mänguasju vahetada sündis tal siis, kui ta ise emaks sai. "Mul oli üheaastane põnn kodus ja mänguasju oli tohutult palju, aga ta üldse ei mänginud nendega. Kogu aeg oli vaja midagi juurde hankida ja mulle tundus tobe, et pean neid ostma, kas või teiselt ringilt. Kõikides peredes, kus on lapsed, on mänguasju, mida võiks lihtsalt omavahel vahetada.”