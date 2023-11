2017. aastal ehitati Ramsi lasteaiale Taruke kahekorruseline liginullenergiahoone, kus on neli rühma koos tehniliste ruumide, köögi, söökla, saali, administratiivosa ja ujulaga. Et aga lasteaiakohtadest on endiselt nappus ning kõik soovijad praegustesse ruumidesse ei mahu, hakati projekteerima juurdeehitist.