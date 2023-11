Olgu samas kohe rõhutatud, et olukorra täpseks hindamiseks see väide ei kõlba. Pealegi sattus reid ilusale, enamjaolt selgele päevale, mil piiripealne levi on alati parem kui näiteks sompus ja sajuse ilmaga. Lisaks olid puud juba raagus ning seegi asjaolu aitab raadiolainete levikule kaasa.