HEATEGEVUS ⟩ Saarlasest maailmarändur viib Ukraina droonitiimile elutähtsat tuge: uue kaubiku ja viljandimaise toidu lauale

Erioperatsioonide droonitiimi kuuluva Jara ja Bogdaniga tutvus Andres Karu mullu augustis, kui viis Ukrainasse kingituseks oma Land Rover Discovery, millele oli pannud hellitavalt hüüdnimeks Mürsk. Sealt alates on ta ukrainlastega sidet pidanud ja koos sõpradega toetanud neid suure akupangaga, kahele droonile mõeldud akudega ja riietega. Ukrainlased on väga tänulikud kõige eest, mis saavad, ning ainus häda, nagu Karu ütles, on see, et nad kipuvad tagasihoidlikud olema. "Peame mõnda asja mitu korda üle küsima või peale käima, et no rääkige, mida vaja on," jutustas Andres Karu naeruselt. Aeg-ajalt suheldakse omavahel üle videosilla ning ühes videos oli näha kassi. "Käisime neile siis ikka peale, et kuulge, kas toome teile kassitoitu ka."