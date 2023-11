Megavatt-tunni hinna ülempiir kukub seni Viljandimaa kõige kallima katlamaja piirkonnas 130 eurolt 121,6 euroni. Konkurentsiametis kinnitatud hinnapiiri järgi on maakonna kõrgeim hind küll Viljandi vallas Kolga-Jaanis, kuid seal katlamaja pidav SW Energia on Sakalale kinnitanud, et küsib klientidelt lubatud piirist paarkümmend eurot madalamat hinda.