Saunarahva rõõm otsuse üle võib olla aga veidi ennatlik. Kindlalt väita seda ei saa, sest lahtisi otsi ja küsimusi on rohkem kui vastuseid.

Näiteks ei tea me esialgu mitte midagi sauna lahtiolekuaegade ega hindade kohta. Võimalik, et kõik jätkubki enam-vähem vanaviisi, aga kui lahtiolekuaegu kärbitakse või pileti hinda tugevasti tõstetakse, võib see lõppkokkuvõttes tähendada saunale kehvemat saatust kui spordikooli katuse alla kolimine.