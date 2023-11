«Selles mõttes ei aita mitte keegi,» vastas endine Ukraina sõjapõgenike koordinaator Janika Gedvil küsimusele, kes nüüd ukrainlasi abistab. «Peavad ilma koordineerimiseta hakkama saama. Nii on linn otsustanud, et kui väljastpoolt raha ei tule, siis see koordineerimine ei jätku.»