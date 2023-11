Viljandi linnajuhid said 1800 euro eest teada seda, mida nad teadsid juba varem: sissevajunud katusega hoone aadressiga Uus tänav 18 on ohtlik ja tuleb lammutada. Ametlik ekspertiis ütleb, et varing on vaid aja küsimus, ja see annab linnale võimaluse maja tükkideks võtta.