PRIIT TOOBAL ⟩ Piisab 13 sentimeetrist lumest ning tuhanded pered on hädas ja pimedas

Elekter kadus hommikul enne kella kaheksat ja tagasi tuli teisipäeval hilisõhtul. Aga vaid tunnikeseks ja kadus seejärel taas. Seejärel istusimegi teadmata ajaks jälle pimedas ning saime sõnumeid selle kohta, millal elekter peaks tagasi tulema, aga muidugi ei tulnud. Arvestades mõnda aega tagasi Saaremaal toimunut, siis eeldasin, et see kõik võib võtta "ainult" kakskümmend neli tundi. Olin paraku liiga optimistlik – elekter on siiani ära ja praegu läheneb aeg kolmapäeva lõunale.

TEGELIKULT näitab see, kui äpu meie elektrienergiaga varustatus ikkagi on. Mõniteist sentimeetrit lund suudab tuhanded majapidamised vooluta jätta. Riigijuhid ja riigile kuuluvad energiaettevõtete bossid teevad suuri sõnu, kuidas me panustame, valmistume ja osa sõnul juba olemegi kriiside ja võimaliku sõja ajal energiaga varustatud. Piisab aga ainult 13 sentimeetrist lumest ja tuhanded pered on hädas. Saamatu on see värk, saamatu.