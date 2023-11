Üleval vasakult: Koidu Ilisson, Reigo Rannu, Jaan Viljas ja Alvar Pähkel. All vasakult: Lilian Estorn, Mait Rand, Gaspar Värv ja Adeele Jaago.

Käes on novembri lõpp ja kohe teeb oma etteaste esimene talvekuu. Kummatigi tundub, et talv ise on juba võimust võtnud ega hooli kalendrist ja kliima soojenemise väiteist.