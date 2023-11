Luukamber siidilippude ja sadade diktaatoritega. Riigikogu liige avas Viljandis propagandamuuseumi

See on koht, kus Lenini kujusid on rohkem kui aiapäkapikke kodukaubakeskuse soodusmüügi ajal. Lenini ja teiste kommunistlike diktaatorite isalik pilk on suunatud sulle põrandalt, seintelt ja isegi laest. Riigikogu Isamaa fraktsiooni esimehe ja Viljandi linnavolikogu liikme Helir-Valdor Seedri muljet avaldavas kogus leidub tuhandeid eksemplare kõikvõimalikku propagandamaterjali: lippe ja vappe, medaleid ja märke, loosungeid, trükiseid ja tekstiile, maale ja graafikat, skulptuure, bareljeefe, büste ...