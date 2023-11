"Esimese lume kohta on olnud üllatavalt vähe kriitikat, kartsin, et tuleb rohkem ütlemist," sõnas Mulgi valla teedespetsialist Rein Anton.

Ta rääkis, et esimene lumi oli märg ja raske ning teele vajunud puud ja oksad on päris suur mure, millega järjest tegeldakse. "Sai ka valla kodulehele pandud postitus, et erateede omanikud vaataksid sissesõidud üle. Paaris kohas pidid sahad tagasi pöörama, sest juurdepääs oli raskendatud," kõneles teedespetsialist.