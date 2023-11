Holstre-Pollis hakkas lumekahur huugama

Osal lõikudel on sisse sõidetud klassikajälg. "Metsas ei ole lund palju, võtab mulla välja," selgitas Värv ja lisas, et kui staadion on valmis, suundutakse metsa lund tegema. "Eesmärk on see, et saaks lund toota kahe ja poole kilomeetrise ringi jaoks," rääkis ta.