Aivar Rumvolti "Seenekosmos III" kõik tööd on ainueksemplarid ja valminud sellel aastal, Ruti Jõgi-Rumvolti suureformaadilised segatehnikas joonistused on valminud aastatel 2008–2011. Viljandis näitavad nad oma loomingut esimest korda.

Ruti Jõgi-Rumvolti joonistused on sündinud tema reaalsusest ning näitavad tema tajuvälja tunnetust läbi naiseks olemise. Need on võimsad ja jõulised ning samas õrnad ja haprad.