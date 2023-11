46-aastane maja sillutab tee parklale

Karlssoni lasteaia ehituse projektijuht Indrek Henk ütles, et lammutamine algas läinud neljapäeval ning pärast nädalavahetuse pausi jätkus taas esmaspäeval. «Suures pildis peaks selle nädala lõpuks maha saama, aga eks näis, kas päriselt ka jõuab,» lausus ta.

Nagu ta märkis, rajatakse vana maja asemele parkla üheksa tavalise koha ja ühe invakohaga. Projektijuhi sõnul on parkla ette nähtud vanematele, kes oma võsukesi lasteaeda toovad ja sealt viivad. «Lasteaia töötajate autodele püüame leida teise lahenduse,» lisas ta.

Karlssoni lasteaia direktor Mare Paavel ütles, et vana maja avati 1977. aastal. Ajakirjaniku pärimisele, kas selle langemisest üldse kahju ei ole, vastas ta, et ikka on.

«Kes kui kaua seal töötanud on ... Igal asjal on oma ajas väärtus,» nentis ta. «Eks ka vana maja oli omamoodi tore, aga uues on tingimused loomulikult paremad.»

Uues majas on lasteaed töötanud nädala ning Paaveli sõnul võtab sisseelamine aega. Tore, ilus ja valge, tõi ta esile.

«Praegu küll ei oska öelda, kas midagi võiks teisiti olla,» lisas ta. «Meie jaoks, kes me vanast majast tulime, on kõik hästi.»