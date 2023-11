GALERII ⟩ Viljandi maja ja piirkond valiti näitusele

Näitusel on selle perioodist pärit eramutest näiteks arhitekt Veljo Kaasiku "Venna maja" Meriväljal, olümpiavõitja Erika Salumäele Pirital kingitud eramu, mille arhitekt on Maire Annus, ning Raine Karbi projekteeritud suurejooneline eramu Nõmmel. Viljandist on esile tõstetud Kesk-Kaare tänaval maja, mille arhitekt on Kalvi Voolaid ja mis on mitmel aastal linnalt kauni kodu tunnustuse pälvinud.