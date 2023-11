Viljandimaalased teenivad märgatavalt vähem kui pealinlased

Eesti Panga ökonomisti Orsolya Soosaare sõnul pidurdus palgakasv teist kvartalit järjest ja ulatus statistikaameti andmetel kolmandas kvartalis veidi üle kümne protsendi. "Keskmise palga ostujõud suurenes aastavõrdluses viie protsendi võrra. Võrreldes 2021. aastaga oli keskmise palga ostujõud endiselt 4,8 protsenti madalam. Lähiajal võib oodata, et ostujõu taastumine jätkub. Samas on oluline, et see toimuks aeglaselt, sest hoogne tööjõukulu kasv sunniks ettevõtteid oma toodangu hinda kergitama, mis omakorda tähendaks, et hinnatõus taandub aeglasemalt," selgitas Soosaar.